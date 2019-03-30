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В Минюсте напомнили, когда можно проголосовать на избирательных участках

Сегодня, 05:47

Избирателям напоминают взять с собой паспорт

Фото: uac.gov.ua
Фото: uac.gov.ua.
В Минюсте напомнили, когда можно проголосовать на избирательных участках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f1/d7d/5c99f1d7d919a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f1/d7d/5c99f1d7d919a.jpg Политика Избирателям напоминают взять с собой паспорт

В день выборов президента Украины 31 марта проголосовать на избирательных участках можно с 8.00 до 20.00. Об этом заявили в Министерстве юстиции на странице в Facebook.

"Напоминаем, что 31 марта вы сможете проголосовать с 8:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

Избирателям советуют взять с собой на участок паспорт гражданина Украины, чтобы воспользоваться своим избирательным правом.

Напомним, в это воскресенье украинцам предстоит воспользоваться своим конституционным правом, и выбрать Украине президента.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман встретился с международными наблюдателямиМеждународного республиканского института, Европейской сети организаций наблюдения за выборами (ENEMO) и Национального демократического института. Он рассказал им, какие "сюрпризы" может преподнести на выборах Россия.

Как мы писали, 29 марта был последний день предвыборной агитациии с 30 марта наступает день тишины. С сегодняшнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей. Этот процесс может возобновиться в случае второго туда выборов.

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Тег выборы, голосование, выборы президента

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