В Минюсте обнаружили спрятанные ящики с документами "схематозников" (фото)

/ Фото: Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в его ведомстве обнаружили ящики с документами, которые могут носить коррупционный характер. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что до его прихода в Министерство почти все эти спрятанные документы были "отфильтрованы".

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для "схематозникив", и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали, вероятно, по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и они прятались, а потом и уничтожались; о каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам; а совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу. Почти все документы были "отфильтрованы" до моего прихода в министерство, но есть и несколько свежих", – написал Малюська.

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Министр подчеркнул, что сообщил о найденных документах правоохранителям.

"Очищение власти продолжается. Мы обязательно среагируем и приведем в себя тех, кто еще не понял, что страна изменилась", – добавил глава Минюста.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами. Теперь с 1 октября государственные органы начали обмениваться электронными документами.

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