В МВД обратились к кандидатам в президенты перед вторым туром выборов

Правоохранители также заявили, что будут соблюдать нейтральность в избирательном процессе

Фото: Сегодня

В МВД обратились к кандидатам в президенты перед вторым туром выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b4e/b21/5cab4eb21502b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b4e/b21/5cab4eb21502b.jpg 2019-04-08T16:38:00+03:00 Политика Правоохранители также заявили, что будут соблюдать нейтральность в избирательном процессе

На выборах президента Украины перед повторным голосованием правоохранители призвали кандидатов на пост главы государства к политической культуре, а сами силовики заявляют о своей нейтральности в этом процессе. Об этом сказал на брифинге советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Относительно обоих кандидатов, вышедших на повторное голосование: будет придерживаться политическая нейтральность со стороны системы МВД, так же как права, свободы каждого из кандидатов будут обеспечены во время агитационной кампании перед повторным голосованием, так и в день голосования, и после него", – сказал он.

Кроме того, Варченко обратился к кандидатам и просит придерживаться этики избирательной кампании и законности избирательного процесса.

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"Во время этих выборов мы, МВД, предлагаем новую этику политического процесса, суть которой в следующем: действуете по закону, придерживаетесь культуры общения, соответственно имеете гораздо больше шансов на поддержку народом – как вашей собственной политической карьеры, так и вашей команды. Ведь очевидно, что чрезмерная агрессия, пренебрежение друг к другу, игра без правил и морали непосредственно влияют на правоохранительную ситуацию. И кроме социальной депрессии расколотой нации мы собираем еще и дополнительный "урожай" правонарушений и преступлений", – подчеркнул советник министра.

Еще один советник главы МВД Зорян Шкиряк также попросил команды кандидатов в президенты соблюдать правила этического политического поведения.

"Нам все равно, кто и как ведет агитацию, наша позиция жесткая и аполитична. МВД будет и в дальнейшем оставаться форпостом защиты прав и свобод каждого украинцы и форпостом сохранения внутренней стабильности Украины. Никаких попыток дестабилизации и разрыва страны изнутри мы не допустим. Мы призываем к уважению, политкорректности и честной конкурентной борьбе", – сказал он.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

Также Иван Варченко называл количество нарушений после первого тура выборов. Он напомнил, что до выборов было более пяти тысяч нарушений, в день голосования почти 2,5 тысячи, но обращения в полицию продолжают поступать.

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