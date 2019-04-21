В МВД отреагировали на демонстрацию Зеленским бюллетеня

Правоохранители готовятся принять меры относительно нарушения закона кандидатом в президенты

Фото: AFP

Министерство внутренних дел начало проверку по факту публичной демонстрации кандидатом в президенты Владимиром Зеленским бюллетеня во время своего голосования.

Как сообщил на брифинге советник главы МВД Зорян Шкиряк, полиция сейчас готовит правовую оценку действия кандидата в президенты.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", – сказал он.

Советник министра также отметил, что полиция составит протоколы на тех государственных чиновников и народных депутатов, которые нарушают избирательное законодательство и фотографируют бюллетени.

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В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сказал: "Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств".

Отметим, что ранее правоохранители уже предупреждали украинцев, что селфи с бюллетенем вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко еще накануне первого тура выборов объяснял, что избиратель может нести наказание за то, что разглашает результаты своего волеизъявления. "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

После первого тура выборов полиция открыла уголовные производства из-за фотографирования документа для голосования. Читайте подробней, чем для украинцев обернулось селфи с бюллетенями.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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