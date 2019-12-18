В Нацгвардии рассказали о состоянии подполковника-ветерана АТО, избитого протестующими

Одному из правоохранителей участник акции протеста попал камнем в голову

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам акции протеста под Верховной Радой Украины во вторник, сообщили в прессслужбе полиции Киева.

"Из-за стычки возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителей", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Подчеркивается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Реклама

Одному из правоохранителей участник акции протеста попал камнем в голову. По информации полиции, врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос – делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Нацгвардии – участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.

Как сообщалось, 17 декабря у парламента несколько тысяч человек пришли на акцию против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.

По данным на 18:20, в результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

По информации лидера партии "Национальный корпус", первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, всех задержанных во время столкновений участников протестов под Верховной Радой во вторник отпустили из Печерского отделения полиции.

По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама