В НАТО не готовы противостоять военной силе Кремля – СМИ

Споры в НАТО о расходах на оборону могут расколоть альянс, дав шанс Кремлю

Фото: Getty Images

В НАТО не готовы противостоять военной силе Кремля – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/464/8fd/5c64648fd3473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/464/8fd/5c64648fd3473.jpg 2019-02-14T01:41:00+02:00 Политика Споры в НАТО о расходах на оборону могут расколоть альянс, дав шанс Кремлю

НАТО оказался неподготовленным к расторжению договора о РСМД. И в вопросах российской агрессии альянс реагирует слишком поздно, не смотря на то, что Россия аннексировала Крым и помогает боевикам Донбасса, подогревая конфликт. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"Аннексия Крыма в 2014 году и столкновение боевых российских кораблей и маленьких украинских катеров на окраине Черного моря в ноябре 2018 года также застали альянс врасплох. Тревожный вопрос о том, в достаточной ли мере функционируют в НАТО стратегическая дальновидность и разведка, остается открытым", – отмечает издание.

При этом разработка Россией ракеты SSC-8, повлекшая за собой крах договора о РСМД, задевает основы альянса.

"Если Россия, например, в рамках быстрой военной кампании – аналогичной крымской – нападет на Прибалтику, такое нападение Москва сможет подстраховать ядерной угрозой ракетами SSC-8. Смогут ли союзники действительно оказать помощь балтийским странам?", – задается вопросом автор статьи.

Ответ на этот вопрос, так же, как и спор о необходимых расходах на оборону, может расколоть союз.

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Именно в этом, по мнению издания, и заключается цель Путина. Но это не единственный его расчет: расторгнув ДРСМД, Москва теперь наконец-то может разместить собственные ракеты средней дальности против мнимых угроз на своих южном и восточном флангах. Москва с беспокойством наблюдает за индийскими и китайскими ракетами средней дальности. Новое российское оружие стало бы ответом на это – но, в первую очередь, оно достигло бы целей в Европе. Каким бы ни был ответ НАТО, адаптация к новой обстановке в сфере безопасности потребует миллиардных инвестиций, которые сегодня кажутся немыслимыми.

"Путин в некотором смысле загнал НАТО в угол. Новые решения об укреплении восточного фланга, принимаемые с 2014 года, верны, однако в конечном итоге они, несмотря на все усилия, очевидно, недостаточны для того, чтобы эффективно сдерживать Москву. Не хватает современной техники, инфраструктуры и возможности быстро привести в боевую готовность крупные воинские формирования. Так называемая российская стратегия НАТО, двойной подход, предполагающий сдерживание и диалог, устарела. Москва создает факты – в прошлом это касалось, прежде всего, черноморского региона (Грузии, Украины), где присутствие альянса было слишком ограничено. Одновременно Россия все больше распространяет свое влияние в Африке и заполняет вакуум, который оставляют после себя американцы", – говорится в материале.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что НАТО приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не намерена размещать новые ракеты в Европе.

Помимо этого, Столтенберг отмечал, что Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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