Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

НАТО готовит разные варианты ответа на "смерть" ДРСМД – Столтенберг

Сегодня, 15:04

Генсек НАТО предупредил, что ответ Альянса будет общим, взвешенным и оборонным

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
НАТО готовит разные варианты ответа на "смерть" ДРСМД – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg Другие страны Генсек НАТО предупредил, что ответ Альянса будет общим, взвешенным и оборонным

Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил 13 февраля генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа НАТО, ведь он очень серьезный и займет время. Но я могу сказать, что ответ будет общим, взвешенным и оборонным", – сказал он на брифинге перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе.

По словам генсека, Альянс имеет "широкий круг возможных вариантов".

"У нас есть вариант, основанный на конвенциях, и другие, но я сейчас не буду спекулировать на этот счет, ведь это может добавить еще больше неуверенности. Комментировать различные варианты рано, пока у нас нет заключения", – резюмировал Столтенберг.

Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.

Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, НАТО, Столтенберг, североатлантический альянс, ДРСМД

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО готовит разные варианты ответа на "смерть" ДРСМД – Столтенберг". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В НАТО ответили на угрозы России в адрес Македонии

Сегодня, 13:06

России придется изменить подход к отношениям с Северной Македонией

Путин пытается разрушить единство НАТО – Помпео

Сегодня, 14:47

США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО

НАТО не станет отправлять корабли в Азовское море – СМИ

Вчера, 16:22

В Альянсе решили не увеличивать уровень своего присутствия в Черном море, а лишь поддерживать его

Модернизация оружия и не только: чем НАТО будет помогать Украине

Вчера, 18:32

НАТО будет помогать Украине, в том числе и финансово

"Избежать ухудшения отношений с РФ": генсек НАТО назвал свою главную задачу

Вчера, 19:05

Столтенберг признал, что сейчас отношения НАТО и РФ хуже, чем за все время с тех пор, как он возглавил Альянс

Подводные лодки НАТО у границ России: Столтенберг сделал заявление

Вчера, 15:21

Столтенберг возложил на Россию ответственность за действия государств НАТО

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Королёва удивила своей фигурой

Умер ведущий программы "Время"
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото