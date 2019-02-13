НАТО готовит разные варианты ответа на "смерть" ДРСМД – Столтенберг

Генсек НАТО предупредил, что ответ Альянса будет общим, взвешенным и оборонным

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО готовит разные варианты ответа на "смерть" ДРСМД – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-02-13T15:04:00+02:00 Другие страны Генсек НАТО предупредил, что ответ Альянса будет общим, взвешенным и оборонным

Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил 13 февраля генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа НАТО, ведь он очень серьезный и займет время. Но я могу сказать, что ответ будет общим, взвешенным и оборонным", – сказал он на брифинге перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе.

По словам генсека, Альянс имеет "широкий круг возможных вариантов".

"У нас есть вариант, основанный на конвенциях, и другие, но я сейчас не буду спекулировать на этот счет, ведь это может добавить еще больше неуверенности. Комментировать различные варианты рано, пока у нас нет заключения", – резюмировал Столтенберг.

Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.

Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.

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