НАТО готовит разные варианты ответа на "смерть" ДРСМД – Столтенберг
Генсек НАТО предупредил, что ответ Альянса будет общим, взвешенным и оборонным
Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил 13 февраля генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа НАТО, ведь он очень серьезный и займет время. Но я могу сказать, что ответ будет общим, взвешенным и оборонным", – сказал он на брифинге перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе.
По словам генсека, Альянс имеет "широкий круг возможных вариантов".
"У нас есть вариант, основанный на конвенциях, и другие, но я сейчас не буду спекулировать на этот счет, ведь это может добавить еще больше неуверенности. Комментировать различные варианты рано, пока у нас нет заключения", – резюмировал Столтенберг.
Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.
Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.
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