В НАТО не планируют прекращать поддержку Украины, несмотря на требования Венгрии

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НАТО не будет из-за Венгрии менять свою политику в отношении Украины

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Правительство Венгрии направило письмо генеральному секретарю НАТО Енсу Столтенбергу с инициативой пересмотреть программу поддержки Украины.

Об этом DW в пятницу, 25 мая, заявил один из чиновников Альянса.

Впрочем, у НАТО нет планов сворачивать поддержку Киева. "НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, и нет планов что-то менять в этом", – отметил собеседник DW. Относительно содержания письма венгерского правительства представитель НАТО посоветовал обращаться в Будапешт. DW из дипломатических источников получила в свое распоряжение посланный Столтенбергу меморандум под названием "Инициатива запустить новую политику НАТО в отношении Украины".

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В документе указывается на недостатки в украинских реформах, в частности, что привело к невыплате Евросоюзом в конце прошлого года транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. "Представляется, что украинскому правительству не хватает политической воли и способности реализовать программы фундаментальных реформ, которых требуют международные доноры", – говорится в меморандуме.

В свою очередь, в НАТО не согласны с таким взглядом.

"В последние годы Украина внедрила существенные реформы в сфере обороны и безопасности секторах, но также в сферах, включительно с охраной здоровья, образованием и социальным обеспечением. Важно, чтобы Украина продолжала идти путем реформ", – отметил чиновник Альянса.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

Более детально о конфликте Украины и Киева читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".
политика, Венгрия, Украина, НАТО, поддержка

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