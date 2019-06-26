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В НАТО не видят прямой связи между поддержкой Украины и давлением на РФ из-за ракетного договора

26 июня, 23:51

В Альянсе уверяют, что продолжат поддерживать Украину политически и практически

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет об отсутствии прямой связи между усилиями по урегулированию ситуации в Украине и попыткой заставить Россию возобновить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в рамках двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО.

В частности, его спросили: поскольку Россия придерживается твердой линии по ракетного договора, ожидает ли он, что вопросы Донбасса и Крыма станут еще более сложными для урегулирования.

Столтенберг отметил, что нарушение ракетного договора, размещение ракетных систем SSC-8 ("Новатор 9М729") является одним из эпизодов деяния России на протяжении последних нескольких лет, поступки которой характеризовались более напористым поведением, агрессивными действиями против Украины, в том числе незаконной аннексией Крыма, модернизацией российских вооруженных сил и инвестированием в новые виды обычных вооружений, в развитие ядерного потенциала, а также более самоуверенной риторикой, которой раньше не было.

"Итак, незаконная аннексия Крыма и дальнейшие усилия по дестабилизации Украины являются частью более широкой тенденции, которую мы видели в течение последних лет. Но в то же время я не вижу никакой прямой связи между усилиями по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее – на востоке Украины, на Донбассе, в Крыму, и усилиями по возвращению России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – подчеркнул Столтенберг.

"Мы концентрируем внимание на этих двух направлениях, и мы продолжим оказывать твердую поддержку – политическую и практическую поддержку для Украины. Но одновременно мы призываем Россию возобновить соблюдение договора, и готовим наш ответ на случай, если Россия не вернется к выполнению договора", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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Тег Россия, НАТО, помощь, Столтенберг, помощь Украине, РСМД, ДРСМД

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Источник:

УНИАН

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