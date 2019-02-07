В НАТО призвали Украину продолжать путь реформ

В Североатлантическом альянсе отметили, что солидарность НАТО с Украиной является твердой

Фото: Facebook

В НАТО призвали Украину продолжать путь реформ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg 2019-02-07T15:52:00+02:00 Политика В Североатлантическом альянсе отметили, что солидарность НАТО с Украиной является твердой

Североатлантический альянс признает стремление Украины присоединиться к НАТО. Об этом заявил заявил официальный представитель Альянса, комментируя внесения изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой", – отметили в НАТО.



Представитель Альянса отметил, что в НАТО приветствуют прогресс, достигнутый в осуществлении реформ в Украине, и призывают Украину продолжать путь реформ.



"Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе", – подчеркнул собеседник.

Кроме того, в Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле.

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