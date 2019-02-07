В НАТО призвали Украину продолжать путь реформ
В Североатлантическом альянсе отметили, что солидарность НАТО с Украиной является твердой
Североатлантический альянс признает стремление Украины присоединиться к НАТО. Об этом заявил заявил официальный представитель Альянса, комментируя внесения изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой", – отметили в НАТО.
Представитель Альянса отметил, что в НАТО приветствуют прогресс, достигнутый в осуществлении реформ в Украине, и призывают Украину продолжать путь реформ.
"Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе", – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.
Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле.
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