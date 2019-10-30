В НАТО прокомментировали разведение сил в Золотом

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал старт разведения сил в Золотом и призвал Россию выполнять Минские соглашения. Об этом он заявил на совместной с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Одессе.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", – сказал он.

Несмотря на некоторые подвижки в урегулировании конфликта, Столтенберг отметил, что на Донбассе все еще стреляют и Россия должна прекратить это.

Реклама

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", – заявил генсек альянса.

Читайте также: В МИД Германии сделали заявление о разведении сил на Донбассе

В тренде Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причину

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Однако в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Отметим, что ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявляли, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама