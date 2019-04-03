В НСК "Олимпийский" заявили, что не получали от Зеленского заявления по дебатам

В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В НСК "Олимпийский" заявили, что не получали от Зеленского заявления по дебатам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/504/fda/5ca504fda121f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/504/fda/5ca504fda121f.jpg 2019-04-03T22:11:00+03:00 Политика В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке

В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба спортивного комплекса в Facebook.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве – является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе", – отмечается в сообщении.

В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Также в госпредприятии добавили, что НСК "Олимпийский" "является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины".

Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять учамстие в дебатах "перед народом Украины".

Также сообщалось, главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.

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