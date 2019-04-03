В НСК "Олимпийский" заявили, что не получали от Зеленского заявления по дебатам
В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке
В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
Об этом сообщает пресс-служба спортивного комплекса в Facebook.
"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве – является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе", – отмечается в сообщении.
В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.
Также в госпредприятии добавили, что НСК "Олимпийский" "является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины".
Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.
В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять учамстие в дебатах "перед народом Украины".
Также сообщалось, главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.
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