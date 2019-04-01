Результаты первого тура выборов: как отреагировали Порошенко и Зеленский

Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля, пресс-центры кандидатов сворачиваются

Результаты первого тура выборов: как отреагировали Порошенко и Зеленский 2019-04-01T18:24:00+03:00 Новости Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля, пресс-центры кандидатов сворачиваются

Главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.

В избирательной гонке нынешний президент занимает второе место после Владимира Зеленского. Петр Порошенко благодарит за поддержку. И подчеркивает, эти выборы стали для украинцев проверкой на проевропейскость.

"Сегодня вы украинцы сломали российский сценарий первого тура, поскольку точно не Порошенко хотели видеть во втором туре – ничего у вас не получилось… Я хотел бы поблагодарить избирателей, которые очень быстро разобрались в хитросплетенности из 39 кандидатов. И, не дожидаясь второго тура, твердо поддержали вступление Украины в НАТО, поддержали наш курс на членство в ЕС и на окончательную независимость от РФ. Я благодарю вас за это выбор, за эти голоса и за эту поддержку… Я убежден, количество таких избирателей в втором туре возрастет в геометрической прогрессии", – сказал Петр Порошенко, кандидат в президенты Украины.

Петр Порошенко заявил, что начинает борьбу за победу во втором туре. Настаивает на обязательных дебатах с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский говорит, ко второму туру готов, как и к дебатам.

"Это только начало, мы не расслабляемся. Нам все равно, с кем быть во втором туре. Мне сказали, что есть какие-то фейки, что мы с кем-то договариваемся, объединяемся. Мы ни с кем не договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим видеть все то прошлое в своем будущем, будущем нашей страны, вот и все... Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня не по приколу. Они голосовали очень серьезно", – сказал Владимир Зеленский, кандидат в президенты.

Сегодня перед прессой кандидаты еще не появлялись. Пресс-центры их штабов утром начали сворачиваться. И откроются теперь уже за три недели.

Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля.

Отметим, ЦИК обработала 89,31% протоколов, или 16 671 301 голос. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26% (5 045 213 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16% (2 667 610 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,35% (2 226 270 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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