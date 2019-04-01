Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Результаты первого тура выборов: как отреагировали Порошенко и Зеленский

Сегодня, 18:24

Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля, пресс-центры кандидатов сворачиваются

Результаты первого тура выборов: как отреагировали Порошенко и Зеленский Новости Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля, пресс-центры кандидатов сворачиваются

Главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.

В избирательной гонке нынешний президент занимает второе место после Владимира Зеленского. Петр Порошенко благодарит за поддержку. И подчеркивает, эти выборы стали для украинцев проверкой на проевропейскость.

"Сегодня вы украинцы сломали российский сценарий первого тура, поскольку точно не Порошенко хотели видеть во втором туре – ничего у вас не получилось… Я хотел бы поблагодарить избирателей, которые очень быстро разобрались в хитросплетенности из 39 кандидатов. И, не дожидаясь второго тура, твердо поддержали вступление Украины в НАТО, поддержали наш курс на членство в ЕС и на окончательную независимость от РФ. Я благодарю вас за это выбор, за эти голоса и за эту поддержку… Я убежден, количество таких избирателей в втором туре возрастет в геометрической прогрессии", – сказал Петр Порошенко, кандидат в президенты Украины.

Петр Порошенко заявил, что начинает борьбу за победу во втором туре. Настаивает на обязательных дебатах с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский говорит, ко второму туру готов, как и к дебатам.

"Это только начало, мы не расслабляемся. Нам все равно, с кем быть во втором туре. Мне сказали, что есть какие-то фейки, что мы с кем-то договариваемся, объединяемся. Мы ни с кем не договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим видеть все то прошлое в своем будущем, будущем нашей страны, вот и все... Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня не по приколу. Они голосовали очень серьезно", – сказал Владимир Зеленский, кандидат в президенты.

Сегодня перед прессой кандидаты еще не появлялись. Пресс-центры их штабов утром начали сворачиваться. И откроются теперь уже за три недели.

Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля.

Отметим, ЦИК обработала 89,31% протоколов, или 16 671 301 голос. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26% (5 045 213 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16% (2 667 610 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,35% (2 226 270 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.


Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Порошенко, Зеленский, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Результаты первого тура выборов: как отреагировали Порошенко и Зеленский". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Катя Кищук показала голую грудь

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Стеша Маликова выбрала имя для дочки

Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы