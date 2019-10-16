В ОБСЕ прокомментировали ситуации с отводом войск в Золотом и Петровском

Разведение сил никак не может начаться еще с 7 октября из-за постоянных обстрелов боевиков

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На встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 15 октября, стороны вновь высказали приверженность началу процесса разведения сил в районе Петровского и Золотого. Однако представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик констатировал, что отвод войск пока не возможен, сообщает пресс-служба мониторинговой миссии.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в зоне конфликта, а также вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском, были основными темами на переговорах в Минске.

"Сторонам не удалось возобновить разведение сил и средств в Золотом и Петровском 7 октября, согласно договоренности, достигнутой на прошлом заседании (Трехсторонней контактной группы – ред.). Стороны, тем не менее, сегодня подтвердили приверженность выполнению данного решения. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", – сказал Сайдик.

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Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе. Министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году, однако разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

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Более того, согласно данным штаба Объединенных сил, боевики продолжают обстреливать зону разведения сил в Золотом уже третьи сутки подряд.

В свою очередь в Кремле признавали, что не будут оказывать влияния на боевиков, чтобы те прекратили обстрелы, а в МИД РФ и вовсе обвиняли Киев в срыве договоренностей об отводе войск.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

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