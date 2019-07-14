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В Одессе Зеленский и сотрудники АП искупались в море

14 июля, 02:04

Перед началом рабочего дня в Одессе президент Украины лично проинспектировал температуру воды в Черном море

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Президент Украины вместе с членами своей команды во время визита в Одессу поплавал в море.

Соответствующее видео в Facebook разместил Офис президента.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в сообщении под видео.

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский посетил Одессу, где провел совещание по вопросам развития морских портов Украины. На совещании он, в частности, потребовал от и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении за то, что тот, в свою очередь, не уволил с должностей руководителей таможен в четырех областях.


Кроме того, Зеленский поручил СБУ проверить жалобы одесских бизнесменов. Президент потребовал от спецслужбы и прокуратуры разобраться с сообщениями о взятках.

Также Зеленский пообещал, что среди кандидатов на пост руководителя Одесской ОГА будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - напомнил Зеленский на совещании в морском торговом порту Одессы..

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Тег видео, Одесса, море, Зеленский

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