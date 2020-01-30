В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Помпео

/ Фото: president.gov.ua

Государственный секретарь США Майк Помпео с официальным визитом приедет в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

В Офисе президента Украины сообщили, что их встреча состоится 31 января.

По итогам переговоров Владимир Зеленский и Майк Помпео выступят перед журналистами в 12:00.

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Как рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

Впрочем, в Украине ожидания от нынешнего визита госсекретаря не столь радужные. Напомним, что турне Майка Помпео изначально намечалось на начало января, но было отложено в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном. Украина – вторая "станция" в поездке: в Киев госсекретарь прилетит из Лондона. Подробней о визите высокопоставленного американского чиновника в Украину читайте в статье Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

10 января Зеленский и Помпео провели переговоры по телефону. О подробностях разговора смотрите в сюжете:

Напомним, 29 января глава МВД Арсен Аваков встретился с замом Помпео. Глава ведомства поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь реформам, которые внедряет министерство. В частности, за поддержку реформы полиции и помощь в подготовке подразделения КОРД.

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