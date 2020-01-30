Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate

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В четверг, 30 января в Киев с официальным визитом прибывает госсекретарь США Майк Помпео. Визит состоится в рамках турне госсекретаря по пяти государствам. Что он принесет Украине, разбирался сайт "Сегодня".

Высокие отношения

По большому счету, Украину уже не удивить визитами американских чиновников столь высокого уровня. Это в 2004-м приезд на инаугурацию Виктора Ющенко госсекретаря США Колина Пауэлла выглядел, как нечто из ряда вон выходящее. К сожалению, за последние годы визиты высокопоставленных американских политиков стали почти обыденностью. "К сожалению" – потому что ключевые причины столь пристального внимания Вашингтона к Украине трагичны: российская агрессия и война на Донбассе.

Впрочем, это не отменяет важности контактов между Украиной и США, налаживаемых и укрепляемых в ходе встреч на высшем уровне. А этих встреч было действительно много. Так, в 2014-2017 годах неоднократно приезжали вице-президент Джо Байден, госсекретарь Джон Керри, влиятельные сенаторы и конгрессмены.

Бытует мнение, что после избрания президентом США Дональда Трампа интерес к Украине у Белого дома несколько подупал. Такие мысли подпитывал сам Трамп, неоднократно дававший понять, что "украинский вопрос" как наследие Обамы его несколько напрягает. Тем не менее, говорить, что в последние годы США утратили интерес к Украине, было бы в корне неправильно. Скорее, сместились акценты этого интереса – на сугубо практические вещи (что в духе нынешнего президента США), вроде предоставления Украине летального оружия.

Фон хромает

Не стоит забывать о внутриполитическом фоне в США, на котором происходит нынешний визит. В Сенате продолжается рассмотрение вопроса об импичменте Дональда Трампа. И вопрос этот непосредственно связан с Украиной. Волны политических штормов, бушующих в Вашингтоне, затронули и Майка Помпео. Буквально накануне американские СМИ раздули скандал по поводу интервью госсекретаря: якобы после него Помпео обругал журналистку за то, что она задавала вопросы о бывшем после США в Украине Мари Йованович.

Впрочем, и без этого скандала очевидно, что визит проходит не в лучшие времена украино-американских отношений. Во вторник на сайте американского журнала Foreign Policy была опубликована статья экс-спецпредставителя Госдепа Курта Волкера "Как Украина исчезла в тумане импичмента". В материале Волкер, который в годы работы на должности буквально жил между Вашингтоном и Киевом, анализирует уровень потерь, нанесенных отношениям между двумя странами историей с импичментом. Ключевая потеря – уход или уменьшение влияния людей, формировавших американскую политику по Украине. "Партизанская политика и, в частности, процесс импичмента заставили большинство чиновников, имеющих дело с экспертизой по Украине, либо оставить правительство, либо затаиться, чтобы избежать попадания под перекрестный огонь", - пишет Волкер.

Отсюда огромные "сбои" в реагировании Вашингтона на "украинские вызовы": отсутствие соответствующего уровня реакции и поддержки Украины по результатам Нормандских переговоров, адекватной реакции на различные действия России – начиная от открытия железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и заканчивая сменой "кураторов" Кремля по Украине.

При этом Волкер акцентирует, что Украина остается ключевым для США государством региона, в том числе с точки зрения национальной безопасности Штатов. По его мнению, если США смогут обратить вспять агрессию России в Украине, они смогут предотвратить аналогичные агрессии в других местах. А преобразование Украины развитое демократическое государство даст шанс со временем надеяться на демократические преобразования и в России. Исходя из этого, нынешний визит видится Волкеру крайне важным как с точки зрения демонстрации поддержки Украины, так и для восстановления взаимоотношений до прежнего высокого уровня.

Прорыва не будет. Но и провала тоже

В Украине ожидания от нынешнего визита госсекретаря не столь радужные. Напомним, что турне Майка Помпео изначально намечалось на начало января, но было отложено в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном. Украина – вторая "станция" в поездке: в Киев Помпео прилетит из Лондона, ставшего первым пунктом турне. Затем госсекретарь отправится в Минск, после – в столицу Казахстана Нур-Султан. Завершит свой вояж госсекретарь посещением Узбекистана.

"Я бы рассматривал нынешний визит исключительно как визит в рамках большого турне по постсоветским странам, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – Причем Украина в списке приоритетов не первая и даже не вторая. Если не брать Великобританию, то на первое место я бы поставил Казахстан, куда США уже серьезно вошли деньгами: добывают нефть, занимаются строительством и так далее. На втором месте – Беларусь, учитывая интенсивность переговоров между Минском и Вашингтоном в последние месяцы. И лишь затем – Украина", – говорит эксперт.

Илья Куса, напоминая о текущих политических сложностях в США, отмечает, что лучшим итогом нынешнего визита будет, если "ничего не случится".

"Надо понимать, что визит будет очень сложным для самого Помпео. После откровений Парнаса, после публикации глав из книги Болтона оказалось, что Помпео втянут в историю с импичментом больше, чем все думали ранее. Помпео сейчас под жестким психологическим прессингом и очень серьезным давлением в США, и это будет держать его в напряжении здесь. Потому я надеюсь, что визит не закончится еще какими-то проблемами, которые окончательно расшатают под ним кресло. Хорошо, если ничего не случится, визит пройдет спокойно, без эксцессов, в дежурном режиме. Помпео выскажет заверения в поддержке и уедет в Минск. Ожидать чего-то большего, каких-то прорывов в таких условиях не приходится", – отметил Илья Куса.

В то же время политолог Владимир Фесенко полагает, что для Украины в любом случае важен сам факт приезда одного из руководителей США в нашу страну. В первую очередь для нас этот визит – фактическое подтверждение партнерских отношений между странами.

"Скорей всего, Помпео сделает заявление о поддержке Украины, ее территориальной целостности, дальнейшем развитии взаимоотношений. И это уже хорошо. Другое дело, что не стоит ждать каких-то сенсаций от визита. И раньше визиты такого уровня происходили, скорей, с целью мониторинга отношений, сверки часов, возможно, озвучивания каких-то перспективных планов. Скорей всего, так будет и на этот раз. Не думаю, что Помпео приедет с какими-то конкретными предложениями по каким-то конкретным темам. Но для себя постарается получить более подробное понимание ситуации от Владимира Зеленского и по нормандскому процессу, и по дальнейшим шагам Украины в переговорном процессе. Кроме того, традиционно американцев будет волновать ход реформ в Украине – здесь они по-прежнему держат руку на пульсе, мониторят ситуацию и оперативно реагируют. И третье направление переговоров – собственно украино-американские отношения", – отмечает политолог.

А что с конкретикой?

Отметим, что в уже упомянутой статье Курт Волкер прямо называет ряд конкретных шагов, которые могли бы сделать визит Помпео "идеальным". А именно: заявить о назначении нового посла США в Украине (сейчас должность вакантна, посольство возглавляет временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин), а также назначении замгоссекретаря США Стивена Бигуна "ответственным" по Украине. Выразить поддержку Украине по вопросам территориальной целостности и евроатлантических устремлений. Объявить о намерении расширить военную поддержку со стороны США, в том числе поддержку летальным вооружением. Заверить, что США по-прежнему будут прилагать все усилия, чтобы не допустить достройки газопровода "Северный поток – 2". Наконец, пригласить Владимира Зеленского в США.

Трудно сказать, что из предложенного "идеального сценария" будет выполнено. Разумеется, слова о поддержке будут сказаны. Но вот что касается практических пунктов, здесь есть вопросы. К упомянутым кадровым назначениям могут оказаться пока не готовы США. А встреча с Трампом до президентских выборов в Соединенных Штатах – не очень выгодна Украине.

"Я не исключаю, что определенной сенсацией этого визита может быть предложение организовать в ближайшие месяцы визит Зеленского в Вашингтон. Эта тема поднималась в прошлом году, но была отложена. Теперь она снова может возникнуть, но уже по инициативе американской стороны. В принципе, для Трампа это хороший ход, чтобы окончательно закрыть скандал, который возник в прошлом году и привел к импичменту. Другое дело, насколько для нас это хорошая тема. Любой специалист вам скажет, что важные визиты нужно делать после выборов, а не в разгар кампании. Но, конечно, если приглашение поступит, отказаться будет неудобно", – отмечает Владимир Фесенко.

Что касается военной помощи, в частности поставок вооружений, то, несомненно, эти вопросы будут обсуждаться в ходе визита. Во-первых, потому, что помощь эта предусмотрена бюджетом США. Во-вторых, потому что один из министров украинского правительства, с которым Помпео встретится в Киеве, – министр обороны Андрей Загороднюк. Однако "привезет" ли Помпео оружие для Украины, либо в Киеве произойдет лишь сверка предпочтений по будущим поставкам, эксперты "Сегодня" сказать затруднились. Логично предположить, что если американская сторона действительно держит в уме скорую встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, то презентацию поставок конкретных вооружений в рамках, предусмотренных бюджетом, Вашингтон прибережет для встречи президентов.

"Вот что я не исключаю, так это то, что может обсуждаться тема военно-промышленного сотрудничества, инвестиций США в украинский ВПК. Для Зеленского важна тема инвестиций вообще. А учитывая необходимость укреплять нашу обороноспособность, инвестиции в ВПК, интересные для американцев и полезные для Украины, были бы весьма кстати. Не исключаю, будет подниматься сложная, проблемная и важная тема "Мотор-Сичи". Была информация, что рассматривается вопрос о покупке предприятия американскими инвесторами. Затем тишина. И, вполне возможно, этот вопрос будет затронут", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Национальная полиция расследует возможную слежку за бывшим послом США в Украине. Подробности – в сюжете.

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