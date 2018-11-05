В ООН резко отреагировали на смерть Гандзюк и призывают отчитаться о деле

Представительство ООН в Украине призвало привлечь к ответственности причастных нападению на активистку Екатерину Гандзюк, которая вчера скончалась в больнице. Об этом в Twitter написала координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"Представительство ООН в Украине выражает соболезнования родственникам и друзьям Екатерины Гандзюк. Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, которые выступают публично, является неприемлемой. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию", – написала она.

Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф призвала власти Украины привлечь к ответственности виновных в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Как известно, США также требуют привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября.

Между тем, в деле об умышленном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице после множества перенесенных операций, собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленное убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.



