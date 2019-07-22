В ОПОРЕ рассказали о самых распространенных нарушениях во время выборов

Среди самых заметных нарушений – выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт

Нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенного влияния на результаты иметь не будут. Об этом уверяют представители Гражданской сети ОПОРА. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Среди самых заметных нарушений – выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали – требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это – нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

Отметим, что уже обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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