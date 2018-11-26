В Раде предлагают ограничить военное положение отдельными территориями

Сегодня, 18:30

Речь идет о районах, граничащих с Российской Федерацией

Тарас Пастух. Фото: samopomich.ua
Тарас Пастух. Фото: samopomich.ua

Верховная Рада может ограничить действие указа президента о введении военного положения отдельными территориями. За такое ограничение, как сообщил "Сегодня" народный депутат Украины (фракция "Самопомощь"), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух, будет выступать "Самопомощь" в ходе рассмотрения вопроса о введении военного положения.

"Принятие закона Украины об утверждении указа президента, которым вводится военное положение – компетенция Верховной Рады. И мы можем изложить первый пункт законопроекта в своей редакции. Ввести военное положение не на всей территории Украины, а на территориях областей, граничащих с Российской Федерацией. Включив в закон даже список этих территорий. Это абсолютно в силах Верховной Рады. Мы, не выходя за рамки полномочий и поддерживая позицию президента, просто частично ограничиваем его видение", – сказал Тарас Пастух.

По его словам, президенту предложат ограничить введение военного положения территориями Украины, граничащими с Российской Федерацией.

"Донецкая, Луганская области, часть Харьковской, Запорожская, Херсонская, Одесская области – это те области, приграничные районы в которых нужно усиливать", – сказал народный депутат.

Как отметил Тарас Пастух, позиции разных фракций в этом вопросе очень схожи.

"Возможно, чуть отличаются формулировки, но идейно они очень похожи. Поэтому, если дать 15 минут поработать над текстом и затем поставить на голосование, думаю, поддержка будет большая. Но главное – это найти взаимопонимание по этому вопросу с автором законопроекта, то есть главнокомандующим. Потому что когда парламент даст согласие не введение военного положения, вся ответственность ляжет на него", – сказал Тарас Пастух.

Еще одно предложение, с которым выступила фракция "Самопомощь" – ограничить срок военного положения 30 днями. Напомним, что президент Петр Порошенко уже выступил с заявлением, в котором предложил парламенту поддержать введение военного положения сроком на 30 дней.

Как сообщалось, появился указ президента Петра Порошенко об утверждении решения СНБО по военному положению. Выполнение указа возложено на секретаря СНБО Александра Турчинова. Среди прочего, военным поручили предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Теперь дело осталось за Верховной Радой, которая пока не спешит принимать решение. Смотрите онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента.
Верховная Рада, пастух, военное положение, самопомощь

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