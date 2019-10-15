В ПАСЕ создали коалицию в поддержку Украины – Яременко

В ноябре в Киеве состоится координационная встреча коалиции в поддержку Украины

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

В Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) создали коалицию в поддержку Украины. Об этом заявил председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, 5 ноября в Киеве пройдет координационная встреча этой коалиции.

"В ПАСЕ фактически создана коалиция в поддержку Украины. Есть документ, председатель Верховной рады поддержал проведение 5 ноября в Киеве координационной встречи этой коалиции в поддержку Украины", - заявил Яременко.

Реклама

Как заявил Яременко, Украина сделала заявление относительно рассмотрения в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона "недовольна ситуацией", которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В тренде Ради мира на Донбассе: Пристайко призвал Европу усилить санкции против России

"Мы считаем, что возвращение России (в ПАСЕ. – Ред.) без выполнения условий – это несправедливое решение, которое вредит будущему этой организации, которая построена на определенных ценностях", – констатировал глава украинской дипломатии.

Напомним, что 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама