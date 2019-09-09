В Польше действия РФ в Крыму считают нелегальными, а результаты "выборов" – недействительными

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Варшава считает нелегальными так называемые местные "выборы" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД Польши по этому поводу.

"МИД Польши считает нелегальной организации Российской Федерацией выборов в так называемых местных органов власти на территории "республики Крым" в Украине 8 сентября этого года, в частности в так называемый государственный совет "республики Крым", так называемое законодательное собрание города Севастополь и так называемый совет города Севастополь", – говорится в сообщении МИД Польши.

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Как подчеркивается, Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Аннексия Российской Федерацией Крыма – территории Украины – в марте 2014 года была ярким нарушением международного права, что было подчеркнуто в резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года. В этом контексте действия, организованные российскими властями в оккупированном Крыму, Польша считает нелегальными, а результаты любых "выборов" недействительными", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши также обратили внимание на ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, ограничения свободы собраний и религиозных свобод, циклические нелегальные задержания, которые особенно направлены против крымских татар.

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"Призываем к международной солидарности с целью противодействия шагам Российской Федерации в аннексированном Крыму",- говорится в заявлении МИД РП.

8 сентября в России проходит единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ.

Грузия не признает так называемые выборы, которые проводит Россия в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что Литва и Латвия также не признают "местные выборы" в Крыму. Балтийские страны подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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