"Выборы" в оккупированном Крыму: МИД Украины обратился к миру

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ.

"Новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продления, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма. Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям", – говорится в заявлении МИД.

Ведомство также призвало не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

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В МИД напомнили, что АРК и Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

"Так называемые "местные выборы" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права", – подчеркнули в МИД и отметили, что результаты незаконного голосования не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, а все причастные к организации и проведению незаконного голосования лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования на 6 тысячах избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму.

Прокуратура Автономной Республики Крым уже призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Как известно, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. В настоящее время оккупированный Россией Крым и сама Россия находятся под санкциями западных стран, под санкции попадают также компании, работающие с этими странами или Крымом в определенных сферах.

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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