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Оккупанты в Крыму проводят "выборы"

8 сентября, 11:38

Прокуратура призвала жителей полуострова отказаться от незаконного голосования

/ Фото: Pixabay

Прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия на территории АР Крым и Севастополя. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко. При этом ранее прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

"Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира", – написала Диденко на своей странице в Facebook.

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Прокуратура также призвала сообщать в правоохранительные органы Крыма обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов.

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Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования на 6 тысячах избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. В настоящее время оккупированный Россией Крым и сама Россия находятся под санкциями западных стран, под санкции попадают также компании, работающие с этими странами или Крымом в определенных сферах.

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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Россия выборы Крым прокуратура Диденко АРК

Источник: Сегодня

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