В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрь

Оксана Маркарова. Фото: Верховная Рада

Министр финансов Оксана Маркарова получила 62 тысячи гривен заработной платы за октябрь, ее заместители – от 33,2 тыс. до 119,1 тыс. гривен. Об этом известно из ответа Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Так, по информации источника, начисленная Маркаровой в октябре сумма составила 61 889 гривен. Из них должностной оклад за фактически отработанное время – 13 090 гривен, надбавки – 16 625 гривен, премия – 23 000 гривен, командировочные – 9 120 гривен, индексация – 52 гривны.

Также известно, что зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 69 034 гривны, Юрия Джигиря – 119 134 гривны, Геннадия Плиса – 64 720 гривен, Василия Шкуракова – 56 918 гривен, Павла Ходаковского – 33 273 гривны, госсекретаря Константина Ващенко – 84 700 гривен.

Реклама

В тренде Запад недооценивает пропаганду России: европейский эксперт о вранье Кремля

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Богдан в августе получил 39 874 гривни зарплаты. При этом президент Украины Владимир Зеленский в августе получил 28 тысяч гривен, из которых вычтено 5460 гривен налогов и сборов.

Кроме этого, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен, чтобы избежать коррупции и соблазна взяток. В то же время ему такой заработной платы хватает вполне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама