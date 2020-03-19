В пять раз больше оклада: сколько Данилов заработал в феврале

В январе секретарь СНБО Алексей Данилов заработал почти 100 тысяч гривен, а в феврале его доход составил немного меньше – почти 88 тысяч гривен, хотя после вычета налогов получил еще меньше.

Об этом сообщают "Українські новини".

Отметим, что общий объем выплат у него получился в пять раз больше, чем его должностной оклад.

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"За февраль 2020 года у секретаря СНБО Данилова должностной оклад составлял 17 100 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 591 гривну, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн – по 3 420 гривен, надбавка за интенсивность труда – 17 100 гривен, премия – 37 800 гривен, зарплата за время командировки – 4 716 гривен, индексация – 723 гривны. Всего начислено заработной платы – 87 870 гривен", – сказано в ответе СНБО на журналистский запрос.

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Стоит отметить, что на руки секретарь СНБО получил 70 735 гривен после вычета более 17 тысяч налогов и сборов

Примечательно, что его заместители заработали больше. Так, первый замсекретаря Михаил Коваль получил 86 775 гривен, Сергей Кривонос и Сергей Демедюк 72 482 и 70 732 гривны соответственно.

Напомним, в начале марта глава МВД Арсен Аваков показал декларацию о доходах за 2019 год. В документе он указал более миллиона гривен, четыре шубы, но не оказалось ни одной машины. Зато жена министра заработала за год 4,45 млн гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", на недавнем заседании правительства новые министры отказались от своих премий до конца года. Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о премировании будет принято по итогам работы нового Кабмина в конце года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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