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Новое заседание суда по Супрун: стала известна дата

Сегодня, 16:58

Решение суда от 14 февраля еще не закрывает полностью судебные разбирательства по чиновнице

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун. Фото: Facebook
Новое заседание суда по Супрун: стала известна дата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/581/c4b/5c6581c4b23fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/581/c4b/5c6581c4b23fd.jpg Политика Решение суда от 14 февраля еще не закрывает полностью судебные разбирательства по чиновнице

Окружной административный суд Киева завтра, 15 февраля, рассмотрит вопрос о компетентности исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяной Супрун. Об этом сообщила сама чиновница в Facebook.

Она отметила, что больше недели работа Министерства здравоохранения была заблокирована из-за решения судьи Окружного админсуда, которое запрещало ей совершать любые действия во исполнение обязанностей министра.

"Вчера Кабмин издал распоряжение, разрешающее разблокировать наиболее критические вопросы работы министерства. А сегодня судья по собственной инициативе отменил свое решение, запрещавшее мне действовать после более двух суток в совещательной комнате. Основное решение о наличии у меня компетенции исполнять обязанности министра еще впереди и будет рассматриваться у этого же судьи (Сергея Каракашьяна) завтра, 15 февраля, в 14:50", – написала Супрун.

Отметим, что сегодня суд отменил свое же недавнее решение по отстранению Супрун от должности, однако завтра будет рассматривать сам иск народного депутата Игоря Мосийчука, который был подан 5 февраля, по ее компетентности на данной должности.

В свою очередь в суде объяснили свое решение по Супрун. Как рассказал по итогам сегодняшнего судебного заседания судья-спикер суда Богдан Санин, было принято решение, аналогичное постановлению Кабинета министров о разблокировании работы Минздрава.

13 февраля, Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

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Тег суд, иск, супрун

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