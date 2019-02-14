Новое заседание суда по Супрун: стала известна дата
Решение суда от 14 февраля еще не закрывает полностью судебные разбирательства по чиновнице
Окружной административный суд Киева завтра, 15 февраля, рассмотрит вопрос о компетентности исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяной Супрун. Об этом сообщила сама чиновница в Facebook.
Она отметила, что больше недели работа Министерства здравоохранения была заблокирована из-за решения судьи Окружного админсуда, которое запрещало ей совершать любые действия во исполнение обязанностей министра.
"Вчера Кабмин издал распоряжение, разрешающее разблокировать наиболее критические вопросы работы министерства. А сегодня судья по собственной инициативе отменил свое решение, запрещавшее мне действовать после более двух суток в совещательной комнате. Основное решение о наличии у меня компетенции исполнять обязанности министра еще впереди и будет рассматриваться у этого же судьи (Сергея Каракашьяна) завтра, 15 февраля, в 14:50", – написала Супрун.
Отметим, что сегодня суд отменил свое же недавнее решение по отстранению Супрун от должности, однако завтра будет рассматривать сам иск народного депутата Игоря Мосийчука, который был подан 5 февраля, по ее компетентности на данной должности.
В свою очередь в суде объяснили свое решение по Супрун. Как рассказал по итогам сегодняшнего судебного заседания судья-спикер суда Богдан Санин, было принято решение, аналогичное постановлению Кабинета министров о разблокировании работы Минздрава.
13 февраля, Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.
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