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В Раде назвали критический срок для принятия языкового закона

Сегодня, 17:36

Вице-спикер парламента не исключает, что важный законопроект о функционировании украинского языка может быть провален

Виктория Сюмар. Фото: "Народный фронт"
Виктория Сюмар. Фото: "Народный фронт".
В Раде назвали критический срок для принятия языкового закона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3af/5a4/5c93af5a4ea7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3af/5a4/5c93af5a4ea7a.jpg Политика Вице-спикер парламента не исключает, что важный законопроект о функционировании украинского языка может быть провален

Пока политические силы в Верховной Раде спорят по законопроекту об украинскому языке, председатель Комитета парламента по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар прогнозирует провал данного закона в случае, если он не будет принят до старта второго тура президентских выборов.

По ее мнению, в Раде есть достаточно парламентариев, заинтересованных в провале законопроекта. Она считает, что критический срок для принятия закона наступит 11 апреля в четверг накануне второго тура выборов (если он будет).

"Мне тоже тревожно за судьбу этого закона. Поскольку я понимаю, что если он не будет принят до второго тура президентских выборов, то после президентских выборов он может быть провален", – сказала Сюмар.

Также она отмечает, что есть большое количество поправок "на подтверждение", которые не были проголосованы, и она снова будут вноситься на рассмотрение и это может занять полдня и больше.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий обращался к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег закон, Рада, украинский язык, сюмар, языковой закон

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Источник:

УНИАН

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