В Раде назвали темы разговора с Зеленским

Парламент и новоизбранный глава государства хотят присмотреться друг к другу и понять, смогут ли сработаться

Фото: nfront.org.ua.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду для обсуждения с лидерами парламентских фракций ряда вопросов, например, о судьбе самой Рады – будет ли роспуск. Об этом рассказал сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, передает "Прямой".

По его словам, в первую очередь должен быть решен вопрос с инаугурацией, а уже потом обсудят работу парламента, вопросы по назначению в правительство.

"Хочется послушать самого Зеленского. Пока мы видим много заявлений его команды, заявления противоречат друг другу, много разных мнений, как они видят подходы к работе парламента. Будет ли роспуск, не будет, какая будет система выборов ... Есть вопросы процедурные и по членам правительства, которые президент должен назначить. Надо посмотреть на реакцию действующего провластного большинства, как они видят ситуацию. Готовы ли они поддерживать предложения новоизбранного президента или они начнут чинить препятствия", – отметил Бондарь.

Отметим, в Раде был зарегистрирован проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая. В свою очередь первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации.

Напомним, что до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. А пока никто не знает, что придумает команда новоизбранного президента, политические эксперты Олеся Яхно-Белковская и Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, чего ожидать от инаугурации Зеленского.

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