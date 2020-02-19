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В Раде очередного нардепа засекли за "необычным занятием": появилось видео

19 февраля, 13:54

Нардеп от «Батькивщины» совсем заскучала при рассмотрении законопроекта о рынке земли

Анжелика Лабунская

Анжелика Лабунская / Фото: Сегодня

В Верховной Раде депутаты не только смотрят порно, но есть любители поиграть на телефоне в игру. Народную избранницу от партии "Батькивщина" Анжелику Лабунскую засекли за онлайн-игрой прямо во время пленарного заседания.

Соответствующее видео опубликовало издание TK Media.

Пока парламент продолжает рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли, некоторым депутатам явно скучно в сессионном зале.

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Журналисты заметили, как Лабунская коротала время со смартфоном, в котором включила игру под названием June's Journey.

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Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Отметим, что в последние месяцы уже становится привычными странные занятия депутатов на рабочем месте, причем понимая, что журналисты пристально за ними наблюдают. Так, недавно нардепа застукали за просмотром сериала в Раде. Депутата от "Слуги народа" Александр Кабанов решил посмотреть "Острых козырьков" прямо на рабочем месте.

Видео: 112.ua

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", депутат от "Слуги народа" пришла в Раду с очень дорогой сумкой известного бренда. Цена брендовой вещи превышает зарплату депутата и стоимость авто, указанные в декларации.

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