В Раде рассказали, когда будут голосовать за изменение Конституции

Герасимов рассказал о процедуре голосования за президентский законопроект и когда он будет принят

Внесенный президентом Украины в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно членства в НАТО и ЕС депутаты рассмотрят на следующем пленарном заседании – 18-21 сентября. Об этом рассказал журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов.

Он отметил, что Украине не нужны меморандумы по вступлению в НАТО и ЕС, так как они могут и не выполняться.

"Ключевой задачей на сегодняшний день у нас являются изменения в Конституцию, потому что сейчас начинаются, знаете, юридические дискуссии, и начинаются дискуссии навязанные, к сожалению, извне, когда предлагаются нам меморандумы. Ну, когда мы говорим о меморандумах, мы все знаем Будапештский меморандум, и к чему это привело... Меморандум – это не обязательный документ, а изменения в Конституцию это четкие и конкретные шаги", – сказал Герасимов.

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По его словам, ряд фракций парламента уже готовы голосовать за законопроект – ожидается даже более 300 голосов при 226 необходимых, и первое голосование должно быть через две недели.

"Я считаю, что уже на следующей пленарной неделе (с 18 по 21 сентября – УНИАН) в сессионном зале парламента состоится первое голосование... за изменения в Конституцию", – отметил политик.

Глава БПП пояснил, что в случае, если депутаты поддержат законопроект, документ будет передан в Конституционный суд. После этого состоится первое чтение и только на следующей сессии (весна-лето 2019 года) по процедуре можно принимать окончательное решение.

Как мы писали, появился текст президентского законопроекта. В нем предлагается всего пять изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.