В Раде рассказали, когда будут голосовать за изменение Конституции
Герасимов рассказал о процедуре голосования за президентский законопроект и когда он будет принят
Внесенный президентом Украины в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно членства в НАТО и ЕС депутаты рассмотрят на следующем пленарном заседании – 18-21 сентября. Об этом рассказал журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов.
Он отметил, что Украине не нужны меморандумы по вступлению в НАТО и ЕС, так как они могут и не выполняться.
"Ключевой задачей на сегодняшний день у нас являются изменения в Конституцию, потому что сейчас начинаются, знаете, юридические дискуссии, и начинаются дискуссии навязанные, к сожалению, извне, когда предлагаются нам меморандумы. Ну, когда мы говорим о меморандумах, мы все знаем Будапештский меморандум, и к чему это привело... Меморандум – это не обязательный документ, а изменения в Конституцию это четкие и конкретные шаги", – сказал Герасимов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По его словам, ряд фракций парламента уже готовы голосовать за законопроект – ожидается даже более 300 голосов при 226 необходимых, и первое голосование должно быть через две недели.
"Я считаю, что уже на следующей пленарной неделе (с 18 по 21 сентября – УНИАН) в сессионном зале парламента состоится первое голосование... за изменения в Конституцию", – отметил политик.
Глава БПП пояснил, что в случае, если депутаты поддержат законопроект, документ будет передан в Конституционный суд. После этого состоится первое чтение и только на следующей сессии (весна-лето 2019 года) по процедуре можно принимать окончательное решение.
Как мы писали, появился текст президентского законопроекта. В нем предлагается всего пять изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.
Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.
Вы сейчас просматриваете новость "В Раде рассказали, когда будут голосовать за изменение Конституции". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"