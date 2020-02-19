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В Раде "слуга народа" отказался почтить память погибших на Майдане: видео

19 февраля, 15:50

Нардеп не поддержал своих коллег по фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался стоя почтить память героев Небесной сотни и Революции Достоинства.

Так, после открытия утреннего заседание парламента депутаты почтили память украинцев, погибших на Майдане.

Все депутаты "Слуги народа" встали со своих мест во время минуты молчания, но в этот момент Бужанский остался сидеть на своем месте. На видео можно увидеть, что только один Бужанский сидел в этот момент.

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Видео: facebook.com/babaandkit

А тем временем вице-спикер парламента Елена Кондратюк поддержала предложение провести внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное событиям на Майдане.

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"На этом заседании следует принять специальное заявление Верховной Рады относительно шестой годовщины Революции Достоинства. Должны заслушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против майдановцев", – сказала она.

Отметим, 18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В прокуратуре ранее называли число приговоров по событиям на Майдане.

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Верховная Рада Майдан депутат слуга народа Максим Бужанский

Источник: Сегодня

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