В Раде "слуга народа" отказался почтить память погибших на Майдане: видео

Нардеп не поддержал своих коллег по фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался стоя почтить память героев Небесной сотни и Революции Достоинства.

Так, после открытия утреннего заседание парламента депутаты почтили память украинцев, погибших на Майдане.

Все депутаты "Слуги народа" встали со своих мест во время минуты молчания, но в этот момент Бужанский остался сидеть на своем месте. На видео можно увидеть, что только один Бужанский сидел в этот момент.

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Видео: facebook.com/babaandkit

А тем временем вице-спикер парламента Елена Кондратюк поддержала предложение провести внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное событиям на Майдане.

"На этом заседании следует принять специальное заявление Верховной Рады относительно шестой годовщины Революции Достоинства. Должны заслушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против майдановцев", – сказала она.

Отметим, 18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В прокуратуре ранее называли число приговоров по событиям на Майдане.

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