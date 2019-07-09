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В Раде увольняют Климкина, а Нацсовет "разбирает" телемост с Россией – топ-темы дня

9 июля, 11:41

Президент США и эмир Катара решают судьбу Ближнего Востока


Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана проходит Координационный совет по вопросам внедрения реформы в сфере образования.

Комитет Рады по иностранным делам должен принять проекты постановлений об увольнении Павла Климкина и назначении Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел, обсудить письмо-ответ Офиса президента по согласованию кандидатур руководителей украинских дипломатических миссий в других государствах в комитете.

Состоится внеочередное заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем .

В Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Лидеры обсудят развитие событий на Ближнем Востоке, двустороннее сотрудничество в области безопасности и вопросы борьбы с терроризмом.

Новости "Сегодня" сообщали, что днем ранее доллар резко подешевел, а телемост с Россией отменили . О других итогах дня 8 июля смотрите в сюжете:


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Тег Катар, Трамп, телемост, Климкин, Гройсман, Пристайко, NewsOne

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