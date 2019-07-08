Доллар резко подешевел, телемост с Россией отменили: итоги дня

Повторной жеребьевки к выборам не будет, а украинцы активно изменяют место голосования





Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

132 населенных пункта в семи областях оставались обесточенными на утро 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП

49% жителей Украины считают что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и "руководителями" самопровозглашенных т.н. "Л/ДНР". Об этом говорят результаты исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. 17% разделяют мнение, что мир на Донбассе можно установить лишь с позиции силы, когда одна из сторон победит. Наименее приемлемыми компромиссами являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских Вооруженных сил (неприемлемо – 61%, приемлемо – 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо – 58%, приемлемо – 18%).

ЦИК не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Верховный суд. 4 июля стало известно, что суд первой инстанции обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия. 5 июля в ЦИК сообщили, что не будут прекращать печать бюллетеней из-за решения суда о пережеребьевке, потому что в таком случае их могут не успеть напечатать.

Украинская национальная лотерея заявила о прекращении распространения государственной денежной мгновенной лотереи "Космолот" с 6 июля 2019 года.

Украинский телеканал отменил телемарафон с российским государственным каналом "Россия 24". О телемосте ранее объявил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, уточнив, что он состоится в рамках передачи "Надо поговорить" 12 июля. Общий эфир двух телеканалов уже раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами" с целью поделить украинцев на два лагеря.

В 25 украинских школах будет реализован пилотный проект по введению программы социального, эмоционального и нравственного обучения SEE Learning. Проект поможет выделить наиболее успешные практики, которые должны быть распространены на все украинские школы.

Доставила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий "Укрпочта" в марте-мае на оплату жилищно-коммунальных услуг около 1 млн получателям. Средняя сумма выплаченных субсидий за указанный период составила 1,5 тыс. грн.

70 тысяч избирателей уже изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Чтобы сделать это, у избирателей есть еще неделя – до 15 июля.

Экономика

Укрепил на 11 копеек до 25,60 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 9 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 июля.

Купил на межбанке 321,2 млн долларов Национальный банк с 1 по 5 июля – в 7,3 раза больше, чем неделей ранее (44 млн). Всего с начала 2019 года НБУ купил на межбанке 1,96 млрд долларов, продал – 231,43 млн.

Украина была 23-м крупнейшим партнером ЕС по импорту (1% от общего объема импорта вне ЕС) и 20-м по экспорту ЕС (1% от общего объема экспорта вне ЕС) в 2018 году. В период с 2008 по 2018 год у ЕС был положительный торговый баланс с Украиной. Он был самым высоким в 2013 году – 10 млрд евро, а самым низким в 2015 году – 1 млрд.

Первое судно с американской нефтью прибыло в Украину танкер с партией нефти 75 тыс. тонн утром 6 июля встал на причал в Одесском порту. Нефть предназначена для Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта").

Увеличила на 59,8% Украина с 4 апреля по 6 июля запасы природного газа в подземных хранилищах – до 13,9 млрд кубометров. Этот объем превышает показатель запасов 6 июля 2018 года на 21,4%, а 6 июля 2017 года – на 18,1%.

Выпущены 10 тысяч мальков стерляди в Днепр 7 июля на столичной Оболони. Акция была приурочена ко Дню Днепра.

Снизилось на 24% производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – до 2949 единиц. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Увеличилась на 31,6% прибыльность производства молока в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Сократилось на 180 количество отделений действующих банков за второй квартал – до 8269. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (2487) и Приватбанке (1987). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен Банк Аваль" (502) и УкрСиббанк (298). На пятом месте находится "Альфа-банк" (250).

Мир

Парламентские выборы в Греции привели к смене правительства. Победу одержала оппозиционная правая консервативная партия "Новая демократия", которая набрала 40% голосов, а коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали лишь 32%. В результате "Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте. Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство.

Deutsche Bank проведет масштабную реструктуризацию которая продлится до 2022 года. Она предусматривает сокращение 18 000 сотрудников. Реструктуризация обойдется банку в 7,4 млрд евро.

Иран повысил уровень обогащения урана до уровня, превышающего 4,5%. Страна превысила предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения в 3,67%. Власти Ирана заявили, что они могут начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке.

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Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с Boeing о поставке самолетов 737 MAX в пользу ее конкурента Airbus. Вместо 50 лайнеров 737 MAX компания планирует приобрести 30 машин A320neo.

38 млн евро уже разрешено потратить на восстановление сгоревшего Собора Парижской Богоматери из 380 млн евро, собранных на эти цели в специальных фондах. Подобная система постепенного финансирования была введена французскими властями для того, чтобы гарантировать использование средств по назначению. Ранее сообщалось, что общая сумма пожертвований, обещанных со стороны физических и юридических лиц для восстановления собора, составила около 850 млн евро.

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