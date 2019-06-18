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В Раде забраковали представление Зеленского по Луценко: названа причина

18 июня, 14:57

Президент уверяет в законности оснований для отставки генпрокурора, но этого оказалось мало

Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в своем представлении не указал законные основания для увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не намерен поддерживать президентскую инициативу.

Об этом заявил глава Комитета Андрей Кожемякин, передает "Новое время".

По его словам, не указаны законные основания, не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Кроме того, Зеленский не указал, кто будет докладчиком по этому вопросу на Комитете

"Генпрокурор увольняется с должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет. Подкомитет сегодня рассматривал представление. И он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, — ред.), депутаты не придут, и кворума не будет", – заявил Кожемякин.

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Как сообщали новости "Сегодня", с первого раза не удалось уволить председателя СБУ, главы Минобороны и МИДа – депутаты отказались поддержать первые представления президента. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.

В свою очередь Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его. Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение.


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Тег Рада, Луценко, увольнение, представление, кожемякин, комитет

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