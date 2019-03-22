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В Раду принесли сбитый на Донбассе российский беспилотник

Сегодня, 17:10

Также представители Украины на переговорах в Минске рассказали о проблемах строительства моста в Станице-Луганской

В Раду принесли сбитый на Донбассе российский беспилотник Политика Также представители Украины на переговорах в Минске рассказали о проблемах строительства моста в Станице-Луганской

В Верховной Раде показали сбитый на Донбассе российский беспилотник. Его принесли представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Говорят – такие дроны делают только в России, на вооружении украинской армии их нет.

Сегодня же представители "минской группы" сообщили: Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской, но мешает российская сторона. Украина настаивает – ширина моста должна быть такой, чтобы по нему не могла проехать военная техника. Россияне с этим не согласны.

Станица Луганская – единственный переход через линию соприкосновения в Луганской области, пройти там можно только пешком. И в этом месте всегда длинные очереди. Чтобы упростить пересечение, должен заработать переход в Золотом. Открыть его с украинской стороны планируют на этой неделе.

"Когда мы открываем Золотое, мы упрощаем для людей не делать 120 километровый объезд, а это, как правило, не очень молодые люди делают эти переходы. В районе Золотого проживает 135 тысяч граждан", – сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук.

Напомним, в сентябре прошлого года из-за большой очереди на КПВВ "Станица Луганская" толпа затоптала пенсионерку. Отмечалось, что женщина получила перелом бедра.

А тем временем сегодня Марчук также назвал потери ВСУ за время весеннего "перемирия" на Донбассе, которой началось с 8 марта. Боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, что привело к потерям в рядах украинской армии.

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Тег Рада, марчук, беспилотник, Станица Луганская

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