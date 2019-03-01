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На Донбассе гвардейцы сбили беспилотник российского производства: опубликованы фото

Сегодня, 15:01

Вражеский дрон передали специалистам, которые исследуют собранную им информацию

На Донбассе гвардейцы сбили беспилотник российского производства: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92b/1fc/5c792b1fceb13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92b/1fc/5c792b1fceb13.jpg Донбасс Вражеский дрон передали специалистам, которые исследуют собранную им информацию

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами полка "Азов" из состава Национальной гвардии под Светлодарском был сбит вражеский беспилотник типа "Элерон". Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"На одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" НГУ заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника", - говорится в сообщении.

Бойцы пропустили беспилотник через первую позицию и открыли по нему заградительный огонь из штатного стрелкового оружия. В штабе уточнили, что летательный аппарат был сбит на высоте 150 метров.

"Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений. БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон", – добавили в пресс-центре.

В настоящее время беспилотник изучают специалисты, в том числе обращая внимание на найденные носители информации.

Как мы недавно писали, у ВСУ появились доказательства применения боевиками высокоточных российских снарядов "Краснополь". Этот боеприпас отличается тем, что его полет корректируют с помощью лазера, при этом он оборудован реактивным двигателем.

Также мы сообщали о том, что ВСУ вскоре могут получить комплексы, способные обнаружить артиллерию врага. Директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2", которым занимается львовское предприятие "Лорта".

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Тег Донбасс, Азов, беспилотник, нацгвардия, бпла, ООС

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