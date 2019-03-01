На Донбассе гвардейцы сбили беспилотник российского производства: опубликованы фото

Вражеский дрон передали специалистам, которые исследуют собранную им информацию

На Донбассе гвардейцы сбили беспилотник российского производства: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92b/1fc/5c792b1fceb13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92b/1fc/5c792b1fceb13.jpg 2019-03-01T15:01:00+02:00 Донбасс Вражеский дрон передали специалистам, которые исследуют собранную им информацию

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами полка "Азов" из состава Национальной гвардии под Светлодарском был сбит вражеский беспилотник типа "Элерон". Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"На одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" НГУ заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника", - говорится в сообщении.

Бойцы пропустили беспилотник через первую позицию и открыли по нему заградительный огонь из штатного стрелкового оружия. В штабе уточнили, что летательный аппарат был сбит на высоте 150 метров.

"Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений. БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон", – добавили в пресс-центре.

В настоящее время беспилотник изучают специалисты, в том числе обращая внимание на найденные носители информации.









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