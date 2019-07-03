В Раду внесли законопроект "О противодействии сквернословию"

Главным комитетом по рассмотрению законопроекта определен Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики

Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О противодействии сквернословию" (об очищении украинского языка от матов). Текст законопроекта на сайте парламента пока не обнародован.

Автор законопроекта – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

Главным комитетом по рассмотрению законопроекта определен Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Напомним, украинское правительство приняло новую редакцию Украинского правописания, которую разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. О принятии соответствующего решения без обсуждения на заседании Кабинета министров 22 мая заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Правительство также признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Ранее, как показала аналитика общественного движения "Пространство свободы", украинский язык укрепил свои позиции в стране — на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик.

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