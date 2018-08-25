"Почему "орфографія" пишется через ф, а "ортопед" через т?": интервью с экспертом о новом правописании

Недавно Министерство науки и образования Украины представило новый проект украинского правописания, разработанный на фундаменте украинской традиции. Проект предлагает новые правила написания слов, которые вошли в обиход в украинском языке. Все желающие имеют возможность ознакомиться с его текстом на сайте МОН до 15 сентября.

Мы спросили у эксперта, украинского языковеда, доктора филологических наук, профессора, академика АН ВШ Украины Калашника Владимира Семеновича, насколько большие ожидаются изменения.

- Скажите, вы участвовали в обсуждении проекта?

- Да, я член комиссии по правописанию и участвовал в обсуждении многих этих вопросов.

- В нескольких словах узаконивают начальную букву "и": индик, ирод, ирій, ич (возглас), икавка...

- Дело в том, что в диалектах это было, так говорят. Я сам с Полтавщины, у нас никогда не говорили "індик". Украинское "і" и "и" очень близки. В родительном падеже хотят, чтобы третье склонение было – кого? чего? – "радостИ", "вольностИ", а не "радостІ", "вольностІ". Я поддерживаю это. Мы выровняли все падежи, кроме именительного, все на "і" заканчивается. Украинские устоявшиеся формы подсказывают, что здесь должно быть "и". Мы говорим "почастИ", а не "почастІ", "безвістИ пропав", а не "безвістІ пропав". У нас это подтасовали, так как в русском везде "і". А "и" – специфическая украинская черта, оно недалеко от "і", но иначе окрашивает слово.

Специфические черты украинского языка сохранились в диалектах, в каких-то устоявшихся древних формах, эти черты надо поддержать. Потому что то другое, к чему ухо наше привыкло, оно навязано.

Правописание 20-х годов, Харьковское (его еще называют Скрыпниковское, потому что Скрыпник его подписал), значительно ближе к украинскому языку. "И" в начале – в словаре Гринченко посмотрите, эти слова там есть. Этот словарь отражал живую речь, так, как она звучит, а не так, как требуют предписания. Правописание – это такая некая принятая условность.

- Числительное "пів" предлагают писать всегда отдельно (пів Києва, пів лимона, пів яблука), но как писать такие слова, как півострів, півкола?

- Написание "пів" вместе и по отдельности. Вот, почему мы начали "пів" писать то вместе, то через дефис, то через апостроф? "Пів" можно упростить: если оно означает слово "половина", то надо писать его отдельным словом. Пів на дев’яту, то есть, половина девятого, так і пів яблука – это половина яблока.

Говорят – но есть півострів и півколо. Так это же совсем другие слова. Півострів – это другое понятие, это не половина острова, а это другая единица. Так же и півколо, это не половина круга, а это другая фигура. В виде половины круга. Это отдельное слово. Там, где половина, надо писать отдельно. И детям было бы очень просто: ага, подставил слово "половина" – и пиши отдельно.

- Почему именно сейчас решили это утвердить? Это как-то связано с предстоящими выборами?

- Дело в том, что комиссия работала давно. Еще Звягильский (народный депутат Ефим Звягильский, в 1993 году – первый заместитель премьер-министра. – Ред.) подписывал указ о составе национальной комиссии, в которую я попал от нашего региона, Слобожанщины.

Дело в том, что многое уже наработано. И если сказали "а", надо сказать и "б". Когда-то надо это завершить. А то, что оно совпало со временем перед выборами... Некоторые говорят, что это пиар. Нет, раз мы уже более 20 лет говорим об этом, надо ставить точку. Вот давайте мы сейчас послушаем мнение общественности, писателей, учителей, журналистов, всех, кто имеет дело со словом. Соберем все мысли.

Я очень положительно отношусь к тому, что Максим Стриха – заместитель министра образования и науки Украины, будучи сам физиком, но, вместе с тем, и филологом, одновременно присоединился к этому и немножко подтолкнул дело. Так что это не привязано к какой-то дате. Это для дела украинского языка.

Ухо наше привыкло к тому, что скажем, говорят "орфоепія", "орфографія". Но мы же "ортопед" говорим, почему не "орфопед"? И "орто" там должно было быть, потому что "ph" там ближе к "т". "Катедрал" в польском языке. Потому что "катедра", а не "кафедра" в польском языке. Вообще, "ф" – это не наш звук. Этот звук мы позаимствовали, у нас не было "ф" как такового. И тогда не надо вот это заимствованное "ф" ставить где попало. Мы же не меняем Пилипа на Філіпа и Хому на Фому. Это только передавая иноязычные слова.

Если бы мы в 20-х годах это правописание, которое в диаспоре приняли, имели на сегодня, мы бы делали большие глаза, если бы нам говорили "каФедра" вместо "каТедра". Это более поздние образования. Но не все моменты надо возвращать, есть то, что усвоилось и пошло в практику. А у части общества оно так и осталось. Потому диалекты это подтверждают. Говорят, например: как это, сказать "соли"? А я на Полтавщине никогда не слышал, чтобы говорили "дайте "солі". Это естественное звучание народной речи. И когда диалекты переписывают, то подавляющее большинство, две трети, говорят "и", а не "і". Так зачем же мы будем говорить "солі"?

- То есть, надо прислушиваться к диалектам?

- Надо проверить все. Если 75% в диалекте "и", а не "і", то это специфическая черта языка, а не неправильная речь. Мы эту диалектную основу, специфическую черту языка, закрепляем правописанием. Многое из этого подтверждается памятками, в которых написано именно так.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украинском центре оценивания качества образования подвели итоги ВНО в 2018 году. Власти и эксперты бьют тревогу — у подрастающего поколения серьезные проблемы с математикой, английским и даже украинским языком.