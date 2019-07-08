Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

В РФ заявили, что не признают декларацию ПА ОБСЕ по Крыму

8 июля, 14:45

В России назвали декларацию "антироссийской"

Фото: Flickr

Россия не признает принятую в понедельник итоговую декларацию 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ по Крыму) и не считает ее положения обязательными для выполнения. Об этом после голосования заявил член российской делегации, депутат госдумы РФ Николай Рыжак.

"Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения", – сказал он.

"Большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно", – пояснил российский депутат.

Комментируя текст декларации, Рыжак отметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги. 

Как указано, в итоговую декларацию вошли положения по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток – 2".

Как мы писали ранее,  российская делегация выступила против резолюции комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая осудила действия Кремля и отказалась признать захват россиянами Крыма.

В частности, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что "новый начальник Генштаба украинской армии признал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинского государства".

Напомним, ранее начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что слова президента России Владимира Путина, сказанные в отношении украинских военнопленных моряков на пресс-конференции в Японии, являются очередной манипуляцией и введением в заблуждение.

В частности, генерал прокомментировал тот факт, что во время пресс-конференции в Японии, где недавно собирались мировые лидеры G-20, Путин, оправдываясь перед мировыми журналистами за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на его слова, якобы конфликт спровоцировала украинская сторона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, обсе, Крым, декларации

Вы сейчас просматриваете новость " В РФ заявили, что не признают декларацию ПА ОБСЕ по Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Хотите поговорить? Давайте!": Зеленский обратился к Путину с предложением (дополнено)

Сегодня, 12:47

Президент Украины предложил главе Кремля формат "общения" на тему Крыма и Донбасса

В США сделали новое заявление по Крыму

Сегодня, 11:25

В США подчеркнули непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Реакция Кремля на разгромную резолюцию ПАСЕ: россиян уличили в обмане

6 июля, 20:01

Документ ОБСЕ вызвал новые заявления представителей Кремля

Резолюция ОБСЕ с отказом признать захват Крыма Россией: появились подробности

6 июля, 19:21

Россиян призвали остановить наращивание военных сил на захваченном полуострове и в Азовском море

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Зеленский отреагировал на возможное проведение телемоста с РФ

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Исповедь российской легкоатлетки, получившей дисквалификацию

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Одесситы получат новые деньги

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Простой способ удалить царапины

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь