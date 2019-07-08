В РФ заявили, что не признают декларацию ПА ОБСЕ по Крыму

В России назвали декларацию "антироссийской"

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Россия не признает принятую в понедельник итоговую декларацию 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ по Крыму) и не считает ее положения обязательными для выполнения. Об этом после голосования заявил член российской делегации, депутат госдумы РФ Николай Рыжак.

"Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения", – сказал он.

"Большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно", – пояснил российский депутат.

Комментируя текст декларации, Рыжак отметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги.

Как указано, в итоговую декларацию вошли положения по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток – 2".

Как мы писали ранее, российская делегация выступила против резолюции комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая осудила действия Кремля и отказалась признать захват россиянами Крыма.

В частности, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что "новый начальник Генштаба украинской армии признал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинского государства".

Напомним, ранее начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что слова президента России Владимира Путина, сказанные в отношении украинских военнопленных моряков на пресс-конференции в Японии, являются очередной манипуляцией и введением в заблуждение.

В частности, генерал прокомментировал тот факт, что во время пресс-конференции в Японии, где недавно собирались мировые лидеры G-20, Путин, оправдываясь перед мировыми журналистами за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на его слова, якобы конфликт спровоцировала украинская сторона.

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