В России назвали причину передачи Украине захваченных кораблей

Захватчики завершили следственные действия с катерами "Никополь", "Бердянск" и буксиром "Яны Капу"

Россия вернула Украине захваченные в ноябре прошлого года катеры"Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" после завершения с ними всех "следственных действий".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве иностранных дел РФ 18 ноября.

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Российские дипломаты утверждают, что в ноябре 2018 года корабли якобы нарушили границу РФ, назвав это "преднамеренной провокацией" в районе Керченского пролива, поэтому они являются "вещественными доказательствами" в некоем судебном процессе.

"Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", – добавили в МИД РФ.

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В дипведомстве пригрозили в будущем "жестко пресекать любые провокации у своих границ".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине захваченных военных кораблей якобы никак не связана с международным трибуналом.

25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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