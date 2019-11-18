В Кремле сделали заявление по возвращению Украине захваченных кораблей

В ближайшее время состоятся слушания арбитражного трибунала по делу об украинских кораблях

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Передача Украине военных кораблей, которые были захвачены россиянами год назад во время инцидента в Керченском проливе, якобы никак не связана с международным трибуналом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это (возвращение кораблей) никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", – подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о передаче кораблей, он напомнил, что на них якобы "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации".

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"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", - отметил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль сообщила, что Киев готовится к первым слушаниям арбитражного трибунала по делу об украинских кораблях, захваченных Россией в Керченском проливе, которые состоятся 21 ноября.

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Зеркаль отметила, что 1 апреля 2018 года в соответствии с требованиями международной Конвенции ООН по морскому праву Киев сообщил России о споре по данной конвенции в связи с захватом моряков и кораблей, чем россияне нарушили иммунитет военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Также она напомнила, что 25 мая текущего года Морской трибунал потребовал от России освободить украинцев и корабли.

Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. Катера в сопровождении российских кораблей проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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