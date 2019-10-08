Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

В России обвинили Киев в "насильственной украинизации" школ

8 октября, 04:13

С сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения

Фото: МИД РФ

Фото: МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о переводе с сентября 2020 русскоязычных школ в Украине на государственный язык обучения. Соответствующий комментарий опубликовали в Telegram МИД РФ.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", – говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы выразила критические замечания относительно закона Об образовании и рекомендовала внести в него существенные правки.

Реклама

Также в России призвали украинскую власть на деле защищать декларируемые европейские ценности и пересмотреть свою языковую политику. А международные правозащитные структуры призвали дать "четкую и принципиальную оценку действиям Киева".

Напомним, несколькими днями ранее министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения.

В тренде
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мира
Фото: REUTERS/Al Drago

Напомним, 16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Новости сегодня писали, что Совет безопасности ООН обсудил закон Украины о языке без принятия каких-либо решений.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционный блок" зарегистрировал законопроект об отмене языкового закона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

школы русский язык мид рф языковой закон

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дняЭкономика
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражуПолитика
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика

Новости партнеров

Loading...