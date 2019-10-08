В России обвинили Киев в "насильственной украинизации" школ

С сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения

Фото: МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о переводе с сентября 2020 русскоязычных школ в Украине на государственный язык обучения. Соответствующий комментарий опубликовали в Telegram МИД РФ.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", – говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы выразила критические замечания относительно закона Об образовании и рекомендовала внести в него существенные правки.

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Также в России призвали украинскую власть на деле защищать декларируемые европейские ценности и пересмотреть свою языковую политику. А международные правозащитные структуры призвали дать "четкую и принципиальную оценку действиям Киева".

Напомним, несколькими днями ранее министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения.

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Напомним, 16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Новости сегодня писали, что Совет безопасности ООН обсудил закон Украины о языке без принятия каких-либо решений.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционный блок" зарегистрировал законопроект об отмене языкового закона.

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