В России объяснили, чем Москву "напрягают" новые американские ракетные системы

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Испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты с дальностью полета более 500 км показало, что Вашингтон взял курс на нагнетание напряженности. Кроме того, России не нравится многофункциональность американской пусковой установки, способной запускать ракеты разного предназначения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Обращает на себя внимание, что испытание усовершенствованной ракеты типа Tomahawk произошло буквально через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора. Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", — уверяет дипломат.

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По его словам, в Москве также обратили внимание, что "пуск произведен с помощью установки Mk41". "Универсальной пусковой установки, которая приспособлена для запусков не только ракет-перехватчиков SM-3, но и крылатых ракет различных типов базирования класса "земля — земля", "поверхность — поверхность", — пояснил Рябков.

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"Все это вызывает сожаление. США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности, — считает замминистра. – Мы на провокации не поддаемся. Мы, как это вчера было заявлено во Франции президентом России [Владимиром Путиным], вновь подтверждаем свою приверженность одностороннему мораторию на развертывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира".

Новости "Сегодня" сообщали, что в Пентагоне рассказали о запущенной крылатой ракете. Пуск ракеты был проведен 18 августа с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья американского штата Калифорния.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Напомним, в США заявили, что после выхода из Договора о РСМД возьмутся за разработку неядерных ракет.

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