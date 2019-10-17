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В России сделали циничное заявление по урегулированию на Донбассе

17 октября, 20:13

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о тупике в урегулировании на Донбассе

/ Фото: Getty Images

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что урегулирование на Донбассе, где пророссийские боевики постоянно обстреливают позиции украинских военных, заходит в тупик из-за якобы позиции украинских властей.

"Бездействие украинского руководства заводит в тупик и политические аспекты урегулирования", – указал постпред РФ на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В частности Лукашевич цинично заявил, что для урегулирования конфликта Украинские власти должны предоставить особый статус отдельным регионам Донецкой и Луганской областей, объявить амнистию боевикам, а также начать прямой диалог с главарями боевиков так называемых "республик".

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"Новые украинские власти, похоже, действуют по принципу "шаг вперед, два назад". То согласовывают "формулу Франка-Вальтера Штайнмайера", то заявляют, что будут решать судьбу Донбасса без учета мнения его представителей (группировок пророссийских боевиков, которых поддерживает Москва)", – заявил постпред РФ.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" тесно связана с законом об особом статусе Донбасса, которого еще нет, а значит, и "формула" сама по себе ничего не дает, кроме разблокирования встречи "Нормандской четверки".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Лукашевич формула Штайнмайера

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