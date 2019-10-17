На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: один боец ВСУ погиб, еще один – ранен

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За прошлые сутки, 16 октября, на Донбассе пророссийские боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 23 обстрелы. Семь обстрелов из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили у Водяного на Приазовье. Трижды неподалеку Авдеевки враг ударил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, еще дважды – из минометов калибра 120 и 82 мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия – в районе Песков. Два раза у Лебединского стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов. Дважды вблизи Марьинки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, еще дважды – из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Чермалыка. У Пищевика боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а в районе Новомихайловки – из подствольных гранатометов. Дважды у Талаковки велся огонь из стрелкового оружия. Вблизи Тарамчука применили крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов. Трижды неподалеку Луганского велся огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. У Зайцев боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2. У Золотого, Новозвановки и Катериновки оккупанты ударили из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один – получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов. В результате боевых действий два бойца ВСУ погибли, еще пятеро – ранены.

Также стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, у которой ранее на Донбассе погиб отец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

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