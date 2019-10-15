В России суд вынес решение по "крымским диверсантам" Дудке и Бессарабову

Российские силовики задержали крымчан еще в 2016 году и обвинили в подготовке диверсии

Бессарабов (слева) и Дудка / Фото: Крым.Реалии

После того, как сегодня Россия смягчила приговор "украинскому шпиону" Константину Давыденко, российский суд отказался сделать то же самое в отношении "крымских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

Так, Верховный суд России утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвинили по сфабрикованных делах за якобы диверсионную деятельность.

"Приговор Севастопольского городского суда в отношении Дудки и Бессарабова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", – огласил решение судья.

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В то же время адвокат Оксана Железняк сообщила, что незаконно осужденные украинцы таки могут попасть домой, поскольку включены в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

"Да, они давно включены в этот список", – ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 октября стало известно, что "крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали в Москву. Оксана Железняк рассказывала, что сейчас они находятся в СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, украинцы были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. По словам родственников и адвокатов, в конце сентября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма. В апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 П.А УК РФ). "Крымским диверсантам" вынесли жесткий приговор в виде 14 лет лишения свободы и штрафа.

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