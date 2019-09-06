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РосСМИ пишут, что списки пленных для обмена с Украиной могут поменять

6 сентября, 09:49

Представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35"

Визит. Мамы уверяют, что отношение к пленным стало лояльнее

Визит. Мамы уверяют, что отношение к пленным стало лояльнее

Списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могут корректировать до начала процесса обмена. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников, представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35", но до 7 сентября, предполагаемой даты начала процесса, в списках могут произойти изменения. Переговоры будут продолжаться до начала обмена.

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Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на обмен 24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

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Читайте больше о будущих переговорах по Украине между лидерами стран, о чем там будут говорить и каких результатов от встречи стоит ожидать в материале "Сегодня": "Запад дает России сигналы": когда встретится "Нормандская четверка" и завершит ли она войну на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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