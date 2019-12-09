В Сети обсуждают, что Зеленский обещал сказать Путину на выборах (видео)

Зеленский говорил, что потребует от Путина компенсации за оккупацию украинских территорий

Фото: Reuters

Накануне встречи "Нормандской четверки" в Сети стало популярным видео, как президент Украины Владимир Зеленский после первого тура выборов ответил на вопрос, что он скажет Владимиру Путину, когда встретится с ним с глазу на глаз.

Тогда (1 апреля 2019 года) еще не было известно, кто победит на выборах, не говорят уже о каких-либо планах по встрече двух президентов.

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Зеленский ответил так: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?"

Напомним, 9 декабря "Нормандская четверка" – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон – проведут переговоры в Париже. Все подробности саммита в "нормандском формате" читайте в онлайне "Сегодня".

Официальная встреча Путина и Зеленского не запланирована, однако российские СМИ утверждают, что они поговорят тет-а-тет после саммита.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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