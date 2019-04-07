В случае победы на выборах президента: что пообещал Порошенко

Он заверил, что в случае своей победы на выборах намерен в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост

В случае победы на выборах президента: что пообещал Порошенко 2019-04-07T20:31:00+03:00 Политика Он заверил, что в случае своей победы на выборах намерен в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост

Президент Украины Петр Порошенко обещает осуществить значительные кадровые изменения в своей команде за счет привлечения молодых людей в случае победы на президентский выборах.

"Произойдут существенные изменения в команде, будет больше количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены," – сказал Порошенко в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Он заверил, что в случае своей победы на выборах намерен в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост, помогут преодолеть бедность и обеспечить благополучие населения.

"Будет существенно укреплена обороноспособность государства. Заявляю, что будет резко ускорен наш экономический рост и наше движение в Европейский Союз. И уже в декабре будет предложено странам-членам НАТО подписать план действий относительно членства в НАТО", – напомнил Порошенко.

Глава государства также пообещал, что будут освобождены украинские военные моряки, которые находятся в плену в Российской Федерации.

"Будет сделано большое количество шагов, которые значительно укрепят мир, поскольку это будет сейчас моим первым приоритетом", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Также президент не исключает, что Зеленский является наркозависимым. При этом президент подчеркнул, что это большая угроза, "когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины может стать человек, верховнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость".

Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

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